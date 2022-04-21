Песков: слова главы СНБО Данилова про Крымский мост — анонсирование теракта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание руководителя СНБО Украины Алексея Данилова о планируемом ракетном обстреле Крымского моста.

По его словам, такое заявление следует рассматривать в качестве "анонсирования возможного теракта". Пресс-секретарь президента РФ призвал дать правовую оценку выступлению Данилова.

"Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Он добавил, что после проверки главу СНБО могут наказать за громкое заявление о подготовке атаки. Кроме того, Песков подчеркнул: российские силовики обеспечивают все необходимые меры безопасности и предосторожности вокруг моста и других стратегических объектов.

Ранее Данилов заявил, что Украина рассматривает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. При этом он пояснил: сейчас ВСУ не могут реализовать этот план.