Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание руководителя СНБО Украины Алексея Данилова о планируемом ракетном обстреле Крымского моста.
По его словам, такое заявление следует рассматривать в качестве "анонсирования возможного теракта". Пресс-секретарь президента РФ призвал дать правовую оценку выступлению Данилова.
"Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо", — сказал Песков на встрече с журналистами.
Он добавил, что после проверки главу СНБО могут наказать за громкое заявление о подготовке атаки. Кроме того, Песков подчеркнул: российские силовики обеспечивают все необходимые меры безопасности и предосторожности вокруг моста и других стратегических объектов.
Ранее Данилов заявил, что Украина рассматривает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. При этом он пояснил: сейчас ВСУ не могут реализовать этот план.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".