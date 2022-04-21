Атака на Крымский мост станет финалом Украины — руководство Крыма

Источник Pravda.Ru в Совмине Крыма заявил, что любая атака на Крымский мост — это "даже не красная линия, а финальная точка для существования всех административных зданий на Украине".

"И это очень мягкое определение", — добавил источник.

Таким образом в руководстве полуострова отреагировали на заявления Киева о том, что "армия Украины может ударить по Крымскому мосту, как только у неё появится подобная возможность".

Об этом официально заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Выступая в эфире украинского радио "НВ", он отдельно отметил, что ВСУ обязательно это сделают.

"Безусловно, Крымский мост — такой же важный объект, как село у границы, детский сад или школа, нефтебаза или офисный центр — и ответ за атаки любых объектов должен быть, есть и будет одинаковым. ВСУ и руководство Украины это видят после таких терактов и провокаций на своих военных объектах", — заявил другой источник Pravda.Ru, близкий к военному руководству спецоперацией на Украине.

"Конечно, (Крымский — Прим. ред.) мост — это основная транспортная (авто- и железнодорожная) артерия, связывающая Крым и материк в период временного закрытия авиаперелётов, это дорога для поставок товаров и продуктов. И, конечно, это символ нового российского Крыма", — пояснил эксперт.

"Мост предельно защищён, а Украине нужно молиться на позицию руководства нашей страны о том, что она (Украина — Прим. ред.) сама должна определять будущее — почему и не разрушают ракетами Раду, офис президента, Кабмин, и т. д", — заключил высокопоставленный офицер.

"Армия России использует не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. И при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется", — заявил Сергей Аксёнов.

"Скорее всего, секретарь всё понимает. И инстинкт самосохранения у него всё-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне", — добавил глава Крыма.

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