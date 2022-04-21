Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные при первой возможности ударят по Крымскому мосту.
В ходе эфира на украинском радио "НВ" журналист задал ему вопрос:
"А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути".
Ответ секретаря СНБО был следующим:
"Если бы у нас была способность уничтожить Крымский мост — мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем".
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го Россия запустила железнодорожное сообщение по этому мосту.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".