При первой возможности: ВСУ планирует ударить по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные при первой возможности ударят по Крымскому мосту.

В ходе эфира на украинском радио "НВ" журналист задал ему вопрос:

"А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути".

Ответ секретаря СНБО был следующим:

"Если бы у нас была способность уничтожить Крымский мост — мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем".

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го Россия запустила железнодорожное сообщение по этому мосту.