Главный конкурент действующего президента Франции Марин Ле Пен пообещала случае победы на выборах запретить ношение хиджаба в публичных местах. В свою очередь Эммануэль Макрон уверен, что этот запрет приведёт к гражданской войне в стране.
Во время своего телевизионного выступления Ле Пен заявила, что общество Франции является светским, а потому нельзя насаждать религиозные законы, навязываемые шариатом. Политик уточнила, что борется не с исламом, а с исламистской идеологией. Именно хиджаб является "униформой, которую нас насаждают исламисты".
С подобным видением ситуации не согласился действующий президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, соперник смешивает различные понятия, путаясь в религиозных символах, терроризме и исламизме.
"Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это", — уточнил Макрон.
Если инициативу Ле Пен удастся претворить в жизнь, отметил президент, Франция станет первым государством мира, где религиозный символ запретят демонстрировать в общественном месте.
По результатам первого тура выборов президента Франции за Макрона проголосовали 27,84% избирателей, тогда как Ле Пен получила 23,15% голосов. Второй тур состоится уже в ближайшее воскресенье 24 апреля.
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