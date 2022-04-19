Политолог: после выборов во Франции может произойти революция

Что ждёт Францию после президентских выборов, возможна ли в Париже новая революция, как на российско-французские отношения повлияет победа Марин Ле Пен и может ли Европу накрыть движение "жёлтых жилетов", рассказала Pravda.Ru политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова.

Революция на горизонте

— Даша, на этой неделе состоится второй тур президентских выборов во Франции. Как на российско-французские отношения повлияет победа Марин Ле Пен?

— Французский социолог Эмманюэль Тодд говорит, что Франции осталось 5-10 лет спокойного существования, после этого будет революция, так уж устроена Франция: когда накапливается критическое количество проблем, связанных и с экономикой, и с поиском идентичности (то есть недовольство и в левом, и в правом фронте), тогда происходит революция.

Многие политологи называют предвестниками революции даже "жёлтые жилеты" и говорят, что Эмманюэль Тодд преувеличивает по поводу 5-10 лет, потому что переворот может произойти сейчас, на выборах в апреле.

Всё-таки французы привыкли мыслить традиционно: вспомним Великую французскую революцию, события 1968 года, которые поменяли все карты на политическом столе Франции. Я полагаю, что переворот может наступить. Я сама участвовала в акции "жёлтых жилетов", видела своими глазами огромное количество людей, которые выходят на улицы, видела их недовольство, причём недовольство не просто левых или правых, а всего народа. Я думаю, что знамя народа может подняться над Францией. Если у Марин Ле Пен получится пройти во второй тур и выиграть, разбить машину глобализма, тогда всё может измениться. Тем более Ле Пен не раз говорила о необходимости выхода из Евросоюза, пересмотра отношений с ним. Такой романтизм свойственен французскому народу, который не раз менял историю Франции, поворачивал её по-другому пути.

Поэтому я буду надеяться, что на выборах произойдёт очень яркое событие, и взойдёт солнце над российско-французскими отношениями.

— То есть получается, что из всех стран Евросоюза нам можно смотреть с надеждой только на Францию? Я говорю о старой Европе, потому что Восточная Европа совершенно не субъектна.

— Выходит, что так. Хотя раньше мы видели в Италии интересные союзы правых и левых — двух партий, которые представляют народ. И в Германии видели возможный союз AfD и Linke, то есть:

"Альтернатива для Германии",

левые.

Но сейчас осталась только Франция. Германия провалилась, там пришли Шольц с Бербок. Италия тоже провалилась, союз партий недолго просуществовал. А Франция — это новый горизонт, где действительно может начаться новая история. Может быть, французы будут первопроходцами. А потом уже все остальные страны за ними последуют, и там тоже появятся "жёлтые жилеты".