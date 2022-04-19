EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Шатров

Политолог: после выборов во Франции может произойти революция

Мир » Европа » Евросоюз

Что ждёт Францию после президентских выборов, возможна ли в Париже новая революция, как на российско-французские отношения повлияет победа Марин Ле Пен и может ли Европу накрыть движение "жёлтых жилетов", рассказала Pravda.Ru политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова.

Политолог: после выборов во Франции может произойти революция

Революция на горизонте

— Даша, на этой неделе состоится второй тур президентских выборов во Франции. Как на российско-французские отношения повлияет победа Марин Ле Пен?

— Французский социолог Эмманюэль Тодд говорит, что Франции осталось 5-10 лет спокойного существования, после этого будет революция, так уж устроена Франция: когда накапливается критическое количество проблем, связанных и с экономикой, и с поиском идентичности (то есть недовольство и в левом, и в правом фронте), тогда происходит революция.

Многие политологи называют предвестниками революции даже "жёлтые жилеты" и говорят, что Эмманюэль Тодд преувеличивает по поводу 5-10 лет, потому что переворот может произойти сейчас, на выборах в апреле.

Всё-таки французы привыкли мыслить традиционно: вспомним Великую французскую революцию, события 1968 года, которые поменяли все карты на политическом столе Франции. Я полагаю, что переворот может наступить. Я сама участвовала в акции "жёлтых жилетов", видела своими глазами огромное количество людей, которые выходят на улицы, видела их недовольство, причём недовольство не просто левых или правых, а всего народа. Я думаю, что знамя народа может подняться над Францией. Если у Марин Ле Пен получится пройти во второй тур и выиграть, разбить машину глобализма, тогда всё может измениться. Тем более Ле Пен не раз говорила о необходимости выхода из Евросоюза, пересмотра отношений с ним. Такой романтизм свойственен французскому народу, который не раз менял историю Франции, поворачивал её по-другому пути.

Поэтому я буду надеяться, что на выборах произойдёт очень яркое событие, и взойдёт солнце над российско-французскими отношениями.

— То есть получается, что из всех стран Евросоюза нам можно смотреть с надеждой только на Францию? Я говорю о старой Европе, потому что Восточная Европа совершенно не субъектна.

— Выходит, что так. Хотя раньше мы видели в Италии интересные союзы правых и левых — двух партий, которые представляют народ. И в Германии видели возможный союз AfD и Linke, то есть:

  • "Альтернатива для Германии",
  • левые.

Но сейчас осталась только Франция. Германия провалилась, там пришли Шольц с Бербок. Италия тоже провалилась, союз партий недолго просуществовал. А Франция — это новый горизонт, где действительно может начаться новая история. Может быть, французы будут первопроходцами. А потом уже все остальные страны за ними последуют, и там тоже появятся "жёлтые жилеты".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы игорь шатров
Sberbank
Новости
Политолог Суздальцев: у Киева нет шансов победить в битве за Донбасс
Лавров о применении ядерного оружия на Украине: "Только обычные вооружения"
В Подмосковье установили 1,5 тыс. камер фиксации непристёгнутых ремней
Власти Британии отказались помогать пленным британским наёмникам
Международник Кортунов: у Украины нет шансов вступить в ЕС до конца спецоперации
Эксперт рассказал, почему санкции не повлияли на медлаборатории
Более 40 кг кокаина изъяли в порту Санкт-Петербурга
МИД: Россия не доверит ООН расследовать события на Украине из-за предвзятости
Сенатор Косачёв: Запад использует голод как метод давления и обвинит во всём РФ
МВД: покинувших страну россиян возвращает развитая социальная инфраструктура
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Любовь Степушова Россия начала новое наступление в Донбассе Любовь Степушова Усам Оздемиров Глупые затеи Запада мешают мировой торговле энергоресурсами Усам Оздемиров Игорь Буккер У Зеленского обнаружился "родственник" — Джордж Сорос Игорь Буккер
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Последние материалы
Минобороны: потери ВСУ — 10% личного состава
Эксперт рассказал, почему санкции не повлияли на медлаборатории
Более 40 кг кокаина изъяли в порту Санкт-Петербурга
МИД: Россия не доверит ООН расследовать события на Украине из-за предвзятости
Сенатор Косачёв: Запад использует голод как метод давления и обвинит во всём РФ
МВД: покинувших страну россиян возвращает развитая социальная инфраструктура
В Дании вспомнили о своих месторождениях газа, чтобы насолить России
Минобороны предложило нацбатам и наёмникам в Мариуполе сложить оружие
Диетолог Барредо заявила, что не все макароны одинаково полезны
МИД Черногории принесло извинения за неверный пост о "разрыве дипотношений с РФ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: h[email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников