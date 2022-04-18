Марин Ле Пен призвала не допустить союза России и Китая

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассказал об опасности союза России и Китая.

"Я считаю, что Россия — великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем", — отметила она.

Марин Ле Пен напомнила слова лидера Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что сближение России с Европой является важным условием обеспечения безопасности европейского континента и, в частности, Франции.

"Представьте: самая большая страна в мире объединится со страной с самым большим населением. Первый производитель сырья в мире, Россия, с первым мировым заводом, Китаем, чтобы создать, допустим, первую военную силу в мире. Я думаю, что это большая опасность. Поэтому нужно дипломатическими мерами, пока война не закончится, пока соглашение не подписано, избегать этого слияния, которое рискует стать большой опасностью XXI века для нас", — подчеркнула французский политик.

Ранее кандидат Марин Ле Пен заявила, что российский статус Крыма не вызывает сомнений, поскольку полуостров стал частью РФ после референдума. Также она пообещала в случае победы на выборах вывести страну из Североатлантического альянса и выступать за стратегическое сближение НАТО и России.