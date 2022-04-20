Володин: Европе придётся компенсировать России ущерб от санкций

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что санкции, введённые европейскими странами в отношении России, незаконны.

По его словам, вскоре РФ вернётся к этому вопросу и "посчитает вред", который ограничительные меры нанесли экономике страны.

"Вам придётся в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени", — сказал Володин.

Политик добавил, что РФ сможет перенаправить свои энергоресурсы на другие направления в случае отказа Евросоюза от сотрудничества. При этом Володин убеждён: ЕС — плохой партнёр, так как постоянно ворует запасы газа, фактически забирая деньги из российского бюджета.

Он считает, что Евросоюз ставит крест на долгосрочных отношениях с РФ, заявляя, что будет искать других поставщиков газа.

Володин также призвал лидеров европейских стран проявить ответственность перед гражданами и не допустить коллапса в сфере энергообеспечения.