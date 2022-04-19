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Автор Юлиана Смирнова

Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу

Мир

Британские власти одни из тех, кто поддерживает позицию "платишь за газ России — финансируешь спецоперацию на Украине".

Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу

Обозреватель британской газеты The Telegraph Мэттью Линн заявил, что если страны ЕС будут и дальше покупать газ у Москвы, то нужно будет наложить и на них санкции. По всей видимости, Линн не думает о том, что будут делать граждане этих стран, если их власти в одночасье откажутся от российского газа.

Аналитик приводит читателям свои расчёты и заявляет, что в Россию ежедневно поступает 800 млн евро. По его мнению, оплата за газ и наполнение европейских НПЗ делают ЕС причастными к конфликту на Украине. Не поставки вооружение, а именно оплата за российский газ.

Однако не все станы Евросоюза Линн записал в список "виновных". Главным спонсором были названы Германия и Италия. На этом журналист не остановился и заявил, что все, кто приобретает немецкие товары, финансируют украинский конфликт.

Для Линна не имеет значение не только то, что отказавшись от российского газа немецким гражданам придётся мёрзнуть и платить больше, но и то, что Берлин начинает обсуждать снижение зависимости от РФ в энергетическом вопросе. Журналист уверен, что этого недостаточно и что власти ФРГ слишком сосредоточены на собственных убытках из-за эмбарго на топливо.

"Момент для санкций против Германии определенно настал. <…> Настал момент покарать заодно и Германию".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ германия
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