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Автор Евгения Васильева

Экономист назвал популизмом заявления Макрона об отказе от газа из России

Мир

Руководитель Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, который указал на независимость страны от российского газа. По словам специалиста, Париж может отказаться от ресурсов из РФ, однако для этого ему необходимо найти свободный СПГ.

Экономист назвал популизмом заявления Макрона об отказе от газа из России

"Трубопроводные поставки российского газа в Евросоюз снизились на 28%, и примерно на эту же величину выросли поставки СПГ, преимущественно из США", — отметил эксперт.

Однако в скором времени увеличится спрос на такой газ в Азии, из-за чего возникнут ограничения для Европы, сказал экономист. Он заявил, что дополнительных объёмов ресурса не так много. По этой причине, скорее всего, страны ЕС не смогут выполнить план по росту уровня потребления СПГ на 50 миллиардов кубометров. Макрон занимается популизмом, когда обещает отказаться от российских энергоносителей, подчеркнул Белогорьев, слова которого приводит "Свободная пресса".

"В условиях зимней погоды резко возрастает конкуренция за СПГ, особенно если погода будет холодной", — заключил собеседник издания.

Ранее Макрон заявил, что Франция может справиться без российских ресурсов. Вместе с этим президент сказал: другие члены ЕС всё ещё зависят от поставок из нашей страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия франция евросоюз эммануэль макрон
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