Политолог Можегов: РФ тоже может признать США государством-террористом

Россия тоже может признать США государством, которое оказывает пособничество терроризму. Об этом заявил политолог Владимир Можегов.

По его словам, Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, в том числе пытаясь исключить её из структур ООН. Эксперт отметил, что отношения между странами сейчас фактически на нуле.

"Мы тоже можем признать США государством-террористом и пособником, материалов хватит", — сказал Можегов в интервью NEWS.ru.

Как подчеркнул политолог, между США и РФ исчерпаны все политические институты межгосударственного общения. Однако специалист считает, что в будущем они будут выстроены заново. Можегов порекомендовал не относиться всерьёз к заявлению Госдепа США о возможном включении РФ в список стран, оказывающих пособничество терроризму.

"Это как наркотическая ломка, спазмы, их нужно пережить", — заключил эксперт.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что в Вашингтоне обсуждают вопрос о включении РФ в список "пособников терроризма".