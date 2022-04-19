Захарова: заявление США о признании РФ спонсором терроризма ничем не подкреплено

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, слова США о том, что Россию нужно включить в список стран-спонсоров терроризма - это пропагандистский ход.

Захарова уверена, что такое заявление может помочь склонить США на свою сторону те страны, которые с ними до сих пор не были согласны в отношении России. Представитель МИД напомнила, что обвинение РФ в терроризме не подкреплено никакими фактами или правом.

"Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут", — отметила Захарова в ходе программы "Соловьев Live".

Ранее стало известно, что Вашингтон не исключает возможности включить Россию в список стран, оказывающих пособничество терроризму. Об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс.