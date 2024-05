Нет бассейна? Не проблема! Небольшая 20-минутная тренировка поможет вам привести мышцы пловца в тонус

Эта 20-минутная тренировка поможет вам развить силу всего тела пловца всего за пять быстрых упражнений. Но даже если вы не пловец, вы можете воспользоваться силой всего тела, которую дает эта тренировка. И к тому времени, когда эта потная тренировка закончится, вы будете чувствовать себя так, словно только что вылезли из бассейна.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license