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Нет бассейна? Не проблема! Небольшая 20-минутная тренировка поможет вам привести мышцы пловца в тонус

Приведите мышцы пловца в тонус с помощью 20-минутной тренировки на суше

Спорт

Эта 20-минутная тренировка поможет вам развить силу всего тела пловца всего за пять быстрых упражнений. Но даже если вы не пловец, вы можете воспользоваться силой всего тела, которую дает эта тренировка. И к тому времени, когда эта потная тренировка закончится, вы будете чувствовать себя так, словно только что вылезли из бассейна.

Приведите мышцы пловца в тонус с помощью 20-минутной тренировки на суше
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Выполняйте каждое из этих движений в течение 45 секунд, отдыхая 15 секунд между упражнениями, повторяйте всего 4 подхода, отдыхайте по мере необходимости между подходами.

1. Бёрпи.

  • Начните стоять прямо, руки по бокам.
  • Присядьте на корточки и положите руки на пол на ширине плеч.
  • Встаньте ногами на высокую планку так, чтобы руки были на одной линии с плечами, тело — на прямой линии от головы до бедер и пяток.
  • Выполните отжимание, согнув локти под углом 45 градусов к туловищу и приподняв грудь прямо над землей.
  • Упритесь спиной в доску.
  • Подтяните ноги к рукам, затем подпрыгните в воздух, поднимая руки над головой для придания импульса.
  • Приземляйтесь, согнув колени, и сразу переходите к следующему повторению.

2. Качели с гирями.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, держите гирю (или тяжелую гантель) на земле между ступнями.
  • Держа спину ровно, отведите бедра назад и перенесите вес тела между ног и под бедра.
  • На выдохе выдвиньте бедра вперед и выпрямите ноги, плавно поднимая колокол на высоту груди.
  • Используя импульс колокола, перенесите вес тела обратно между ног и под бедра, одновременно опускаясь на бедра и сгибая колени.
  • Снова подайте бедра вперед, чтобы вернуться к следующему замаху.

3. Супермен на доске.

  • Начните с рук и коленей так, чтобы плечи располагались выше запястий, а бедра — прямо над коленями.
  • Отведите правую ногу назад, а затем левую, чтобы сохранить равновесие на руках и носках. Ваше тело должно образовывать прямую линию от макушки головы до пяток. Подтяните таз, чтобы задействовать ядро, и напрягите ягодичные мышцы.
  • Оставайтесь в этом положении на доске, сохраняя нейтральное положение позвоночника.
  • Вытяните правую руку перед туловищем, сохраняя таз устойчивым.
  • Одновременно поднимите левую ногу на несколько дюймов.
  • Остановитесь здесь на мгновение, затем переключитесь на другую сторону.

4. Прыгающий домкрат.

  • Встаньте, слегка согнув ноги в коленях, ступни вместе, руки по бокам.
  • Одновременно разведите обе ноги в стороны и разведите руки в стороны, затем вверх над головой.
  • Сведите обе ноги вместе и опустите руки назад по бокам.

5. Отжимания

  • Начните с высокой планки, задействовав кор и ягодичные мышцы. Плечи должны располагаться над запястьями, а бедра — на одной линии с головой и пятками.
  • Согните руки в локтях примерно под углом 45 градусов к туловищу и опустите туловище к земле.
  • По пути вниз сведите лопатки вместе.
  • Когда ваша грудь окажется чуть выше земли (или как можно ниже), прижмитесь к земле и разведите лопатки в стороны, чтобы вернуться в исходное положение.

Совет. Если вам нужно что-то изменить, вы можете либо опуститься на колени, либо положить руки на ступеньку или ящик для отжиманий в наклоне.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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