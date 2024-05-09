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Терапевт Уильямс: для хорошего иммунитета не нужно ограничивать себя определёнными продуктами, а питаться разнообразно

Укреплению иммунитета поможет разнообразное питание

1:11
Здоровье

Для хорошей работы иммунитета не нужно ограничивать себя определёнными продуктами, а питаться разнообразно, считает терапевт Зои Уильямс.

Укреплению иммунитета поможет разнообразное питание
Фото: flickr.com by Бенсон Куа is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она сообщает, что считается нормой, если взрослый человек болеет простудой 4 раза в год. Если это случается чаще, то необходимо сходить к врачу. По её мнению, иммунитет может плохо справляться с болезнями из-за пассивного курения, аллергенов или заболеваний, которые ещё не выявлены.

Если нет каких-либо серьёзных проблем со здоровьем, то укрепить иммунитет поможет правильное питание, считает терапевт. Для этого нужно питаться разнообразно.

"Так вы получите больше питательных веществ, например, витаминов С, D, цинка, селена, железа и других", — заявляет она.

Врач также сообщает, что фрукты и овощи различных цветов содержат различные полезные вещества. Она рекомендует включить в свой рацион больше белка, полезных жиров и углеводов, чаще гулять на свежем воздухе, вести активный образ жизни и исключить стресс, передаёт The Sun.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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