Приготовленное на гриле авокадо, фаршированное смесью с добавлением черри, чеснока и зелени: оригинальное блюдо

В миске смешайте кокосовое молоко, цедру и сок лайма, лук, чеснок, сердцевину пальмы, помидоры, кинзу, перец и соль. Отложите в сторону.
Нагрейте гриль. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточки. Сбрызните каждую половинку оливковым маслом и добавьте ещё сока лайма. Приправьте по вкусу солью и чёрным перцем.
Жарьте половинки авокадо на гриле разрезанной стороной вниз в течение 3–4 минут. Снимите с гриля и положите на блюдо. Наполните каждую половинку авокадо начинкой. При желании добавьте ещё соли и чёрного перца. Подавайте с дольками свежего лайма.