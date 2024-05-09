Приготовленное на гриле авокадо, фаршированное смесью с добавлением черри, чеснока и зелени: оригинальное блюдо

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Как вкусно приготовить авокадо на гриле

1:32
Еда

Авокадо часто едят сырым — нарезают в салат, намазывают на тосты или готовят из него соус гуакамоле. Но пробовали ли вы приготовить авокадо на гриле!

Как вкусно приготовить авокадо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 4 спелых авокадо
  • 1/2 зубчика чеснока, измельчённого
  • 1/2 перца халапеньо или серрано, нарезанного кубиками
  • 1 чашка нарезанных кубиками помидоров черри
  • 1 чашка нарезанных кубиками сердцевин кокосовой пальмы
  • 1/3 стакана нарезанной кинзы
  • 1/4 стакана красного лука
  • 2 столовые ложки кокосового молока
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • Свежемолотый чёрный перец
  • Оливковое масло
  • Цедра и сок 1 лайма, а также дольки лайма

Приготовление

  1. В миске смешайте кокосовое молоко, цедру и сок лайма, лук, чеснок, сердцевину пальмы, помидоры, кинзу, перец и соль. Отложите в сторону.
  2. Нагрейте гриль. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточки. Сбрызните каждую половинку оливковым маслом и добавьте ещё сока лайма. Приправьте по вкусу солью и чёрным перцем.
  3. Жарьте половинки авокадо на гриле разрезанной стороной вниз в течение 3–4 минут. Снимите с гриля и положите на блюдо. Наполните каждую половинку авокадо начинкой. При желании добавьте ещё соли и чёрного перца. Подавайте с дольками свежего лайма.
Что будет с авокадо на гриле?!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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