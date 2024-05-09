Приготовленное на гриле авокадо, фаршированное смесью с добавлением черри, чеснока и зелени: оригинальное блюдо

Как вкусно приготовить авокадо на гриле

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо часто едят сырым — нарезают в салат, намазывают на тосты или готовят из него соус гуакамоле. Но пробовали ли вы приготовить авокадо на гриле!

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

4 спелых авокадо

1/2 зубчика чеснока, измельчённого

1/2 перца халапеньо или серрано, нарезанного кубиками

1 чашка нарезанных кубиками помидоров черри

1 чашка нарезанных кубиками сердцевин кокосовой пальмы

1/3 стакана нарезанной кинзы

1/4 стакана красного лука

2 столовые ложки кокосового молока

1/4 чайной ложки морской соли

Свежемолотый чёрный перец

Оливковое масло

Цедра и сок 1 лайма, а также дольки лайма

Приготовление

В миске смешайте кокосовое молоко, цедру и сок лайма, лук, чеснок, сердцевину пальмы, помидоры, кинзу, перец и соль. Отложите в сторону. Нагрейте гриль. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточки. Сбрызните каждую половинку оливковым маслом и добавьте ещё сока лайма. Приправьте по вкусу солью и чёрным перцем. Жарьте половинки авокадо на гриле разрезанной стороной вниз в течение 3–4 минут. Снимите с гриля и положите на блюдо. Наполните каждую половинку авокадо начинкой. При желании добавьте ещё соли и чёрного перца. Подавайте с дольками свежего лайма.