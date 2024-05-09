Что надо сделать, когда кошка принесла вам свою добычу: так сделает любящий хозяин

Эксперты рассказали, как реагировать на то, что кошка принесла вам добычу

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Перестаньте думать, что кошка — это животное, которое может обходиться без компании. Найти более общительное существо будет непросто.

Фото: openverse.org by mongider is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это подтверждает поведение уличных котов, которые формируют "стаи". То же относится к домашним кошкам.

Интересно, что в глазах кошек человек является частью их сообщества, хотя и не занимает в их иерархии лидирующего положения.

Скорее, с точки зрения кошки, ее владелец полностью зависим и вряд ли может сам обеспечить себя пищей.

Возможно, именно поэтому кошка делится с человеком своим уловом. Мы поняли мотивы кошек, теперь давайте разберемся, как следует поступать в таких случаях. Важно для любого владельца кошки помнить, что питомца нельзя ругать за то, что он принес мертвую мышь к вашей подушке.

Также будет ошибкой показывать, что вам не нужен трофей, за который она так старалась.

Лучше незаметно уберите улов, чтобы кот не заметил это. Потом обязательно продезинфицируйте место, где лежал трофей, и обработайте руки антисептиком.