Запахи, которые мужчины не переносят: что лучше избегать

Ароматы, которые мужчины не любят у женщин, могут значительно влиять на их восприятие. Эксперты отмечают, что некоторые запахи, популярные у женщин, могут вызывать негативные ассоциации у их партнеров.
Например, духи с белыми цветами, пудровые ароматы и слишком сладкие композиции не всегда приходятся по вкусу мужчинам. Специи, мускус и слишком экзотические ноты также могут вызвать неприятие.
Исследования показывают, что многие мужчины предпочитают более привычные и знакомые ароматы, такие как роза, яблоко или лимон.
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