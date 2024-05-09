Запахи, которые мужчины не переносят: что лучше избегать

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Какие парфюмерные ароматы вызывают негативную реакцию у мужчин

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Моя семья » Красота и стиль

Ароматы, которые мужчины не любят у женщин, могут значительно влиять на их восприятие. Эксперты отмечают, что некоторые запахи, популярные у женщин, могут вызывать негативные ассоциации у их партнеров.

Какие парфюмерные ароматы вызывают негативную реакцию у мужчин
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Например, духи с белыми цветами, пудровые ароматы и слишком сладкие композиции не всегда приходятся по вкусу мужчинам. Специи, мускус и слишком экзотические ноты также могут вызвать неприятие.

Исследования показывают, что многие мужчины предпочитают более привычные и знакомые ароматы, такие как роза, яблоко или лимон.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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