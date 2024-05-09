Борьба с санкциями: "АльфаСтрахование" подало иск против Евросоюза

12 марта Европейский суд общей юрисдикции принял иск от "АльфаСтрахования", который направлен на оспаривание включения компании в 12-й пакет санкций в декабре 2023 года, сообщает Право.Ru.
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Европейские власти утверждают, что компания получает выгоды от российского правительства и поддерживает его, в том числе заключая страховые договоры с Росгвардией, Минобороны и предприятиями военно-промышленного комплекса.
Страховая компания "АльфаСтрахование" утверждает, что ЕС не предоставил доказательств её материальной поддержки российского правительства.
В иске компания предъявила семь требований, часть из них них опубликованы телеграм-каналом The Sanctions Law:
Совет ЕС не представил доказательства того, что "АльфаСтрахование" соответствует критериям из статьи 3 Регламента № 269/2014 о лицах, поддерживающих российское правительство.
Ограничения, наложенные на компанию, причинили несоразмерный ущерб лицам, не имеющим прямого отношения к поддержке правительства, и не способствуют достижению целей санкционного режима. Также нарушены принципы недискриминации и равного обращения.
Совет ЕС мог бы принять менее обременительные меры, нежели введение санкций.
Ответчик не смог правильно определить субъект санкций и нарушил формальные требования процедуры их введения.
На данный момент неизвестна дата проведения слушаний по данному иску.
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