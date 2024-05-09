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Борьба с санкциями: "АльфаСтрахование" подало иск против Евросоюза

"АльфаСтрахование" оспаривает санкции Евросоюза

1:45
Страхование

12 марта Европейский суд общей юрисдикции принял иск от "АльфаСтрахования", который направлен на оспаривание включения компании в 12-й пакет санкций в декабре 2023 года, сообщает Право.Ru.

"АльфаСтрахование" оспаривает санкции Евросоюза
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Европейские власти утверждают, что компания получает выгоды от российского правительства и поддерживает его, в том числе заключая страховые договоры с Росгвардией, Минобороны и предприятиями военно-промышленного комплекса.

Страховая компания "АльфаСтрахование" утверждает, что ЕС не предоставил доказательств её материальной поддержки российского правительства.

В иске компания предъявила семь требований, часть из них них опубликованы телеграм-каналом The Sanctions Law:

  • Совет ЕС не представил доказательства того, что "АльфаСтрахование" соответствует критериям из статьи 3 Регламента № 269/2014 о лицах, поддерживающих российское правительство.
  • Ограничения, наложенные на компанию, причинили несоразмерный ущерб лицам, не имеющим прямого отношения к поддержке правительства, и не способствуют достижению целей санкционного режима. Также нарушены принципы недискриминации и равного обращения.
  • Совет ЕС мог бы принять менее обременительные меры, нежели введение санкций.
  • Ответчик не смог правильно определить субъект санкций и нарушил формальные требования процедуры их введения.

На данный момент неизвестна дата проведения слушаний по данному иску.

Ранее Грузия обязала въезжающих в страну иностранцев иметь медицинскую страховку.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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