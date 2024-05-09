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Эксперты разъяснили: заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца

Стало известно, может ли сотрудник отказаться от аванса

1:11
Экономика

Эксперты Роструда, разъясняя вопрос сотрудницы на сайте онлайнинспекция.рф, подчеркнули, что согласно законодательству РФ, заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца.

Стало известно, может ли сотрудник отказаться от аванса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они отметили, что сотрудник не вправе отказаться от получения аванса в связи с этим обстоятельством.

В ответе указано, что соответствующее положение закреплено в части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, конкретная дата выплаты заработной платы определяется в соответствии с внутренними правилами трудового распорядка, коллективным договором или индивидуальным трудовым договором не позднее, чем за 15 календарных дней после окончания периода, за который она начислена.

Работодатель не вправе согласиться на уступки и отклонения от установленного законом порядка. Нарушение сроков выплаты заработной платы влечет за собой уплату процентов в размере не менее 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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