Спасательные операции на горе Яньдан: подробности инцидента и реакция социальных сетей

Китайцы застряли на час на вершине горы

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В провинции Чжэцзян, на востоке Китая, гора Яньдан столкнулась с неожиданной переполненностью, что привело к драматическим событиям с участием альпинистов. Они были вынуждены оставаться на скале более часа, и это вызвало широкий общественный резонанс. Фотографии операции по спасению и кадры людей, висящих на веревках, вызвали широкий отклик в социальных сетях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пользователи интернета описали ситуацию как пугающую и терроризирующую, отмечая, что даже для опытных альпинистов такая высота является испытанием. Оператор виа ферраты, металлической конструкции на скале, признал ошибку в оценке количества посетителей.

В ответ компания объявила о временном прекращении продажи билетов и начале разработки новой системы контроля за количеством посетителей.

Гора Яньдан, популярное туристическое направление и часть Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2001 года, продолжает привлекать туристов со всего мира.