Экономьте топливо на 100 литров в год: простая стратегия для автоматической трансмиссии

Эксперты издания "За рулем" поделились советом по экономии топлива для автомобилей с автоматическими коробками передач (АКП) или вариаторами. Используя ручной режим, можно зафиксировать высокую передачу, чтобы при легком нажатии на педаль газа коробка не переключалась на более низкую передачу.
Это позволяет снизить расход топлива до 0,5 л на 100 км, экономя около 100 литров ежегодно. Для этого селектор переводится в ручной режим, и на панели загорается цифра текущей передачи вместо символа D.
Также специалисты подчеркнули важность своевременной замены масла в коробке передач, чтобы избежать повышенного расхода топлива или даже поломки трансмиссии.
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