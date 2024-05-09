Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приведите мышцы пловца в тонус с помощью 20-минутной тренировки на суше
Эксперты рассказали, как реагировать на то, что кошка принесла вам добычу
Кошки или собаки: кто умнее?
Домохозяек призвали не бороться с жесткостью воды с помощью лимонной кислоты
Какие парфюмерные ароматы вызывают негативную реакцию у мужчин
Как вкусно приготовить авокадо на гриле
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
Укреплению иммунитета поможет разнообразное питание
Китайцы застряли на час на вершине горы
Экономьте топливо на 100 литров в год: простая стратегия для автоматической трансмиссии

Как снизить расход топлива на автомобилях с автоматической коробкой передач

0:47
Авто

Эксперты издания "За рулем" поделились советом по экономии топлива для автомобилей с автоматическими коробками передач (АКП) или вариаторами. Используя ручной режим, можно зафиксировать высокую передачу, чтобы при легком нажатии на педаль газа коробка не переключалась на более низкую передачу.

Как снизить расход топлива на автомобилях с автоматической коробкой передач
Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Это позволяет снизить расход топлива до 0,5 л на 100 км, экономя около 100 литров ежегодно. Для этого селектор переводится в ручной режим, и на панели загорается цифра текущей передачи вместо символа D.

Также специалисты подчеркнули важность своевременной замены масла в коробке передач, чтобы избежать повышенного расхода топлива или даже поломки трансмиссии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Какие парфюмерные ароматы вызывают негативную реакцию у мужчин
Как вкусно приготовить авокадо на гриле
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
Укреплению иммунитета поможет разнообразное питание
Китайцы застряли на час на вершине горы
Фанат "Великолепного века" построил копию дворца Сулеймана в Узбекистане
Стало известно, может ли сотрудник отказаться от аванса
Рассказываем, с чем не сажать розы рядом
"АльфаСтрахование" оспаривает санкции Евросоюза
Рецепты приготовления смузи для набора мышечной массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников