Экономьте топливо на 100 литров в год: простая стратегия для автоматической трансмиссии

Как снизить расход топлива на автомобилях с автоматической коробкой передач

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Эксперты издания "За рулем" поделились советом по экономии топлива для автомобилей с автоматическими коробками передач (АКП) или вариаторами. Используя ручной режим, можно зафиксировать высокую передачу, чтобы при легком нажатии на педаль газа коробка не переключалась на более низкую передачу.

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Это позволяет снизить расход топлива до 0,5 л на 100 км, экономя около 100 литров ежегодно. Для этого селектор переводится в ручной режим, и на панели загорается цифра текущей передачи вместо символа D.

Также специалисты подчеркнули важность своевременной замены масла в коробке передач, чтобы избежать повышенного расхода топлива или даже поломки трансмиссии.