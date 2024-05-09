Смузи на завтрак и перед тренировкой для набора мышечной массы: простые рецепты

Рецепты приготовления смузи для набора мышечной массы

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Немаловажную роль в наборе мышечной массы играет питание. Простой способ получать достаточное количество белка — это приготовление смузи. Его можно делать на основе йогурта или молока. Ингредиенты нужно взбивать в блендере, на приготовление тратится не больше 10 минут.

Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Смузи с творогом, бананом и киви

Ингредиенты:

Творог 150 г. Бананы 2 шт. Йогурт 200 мл Киви 1 шт. Мёд 2 ст. л.

Способ приготовления:

Положите творог в блендер, добавьте банан, нарезанный на кусочки. Почистите киви от кожуры, порежьте. Добавьте в блендер киви и мед. Все измельчите до однородного состояния.

Бананово-кофейный смузи

Ингредиенты:

Сваренный кофе 150 мл Банан 1 шт. Йогурт 150 мл Мед 2 ч. л. Корица, мускатный орех. Лед в кубиках.

Способ приготовления:

Порежьте банан на части, смешайте его с йогуртом в блендере. Положите специи, мед, кофе. Все вместе взбейте до однородности. Употребляйте смузи холодным.