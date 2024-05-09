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Смузи на завтрак и перед тренировкой для набора мышечной массы: простые рецепты

Рецепты приготовления смузи для набора мышечной массы

1:17
Еда

Немаловажную роль в наборе мышечной массы играет питание. Простой способ получать достаточное количество белка — это приготовление смузи. Его можно делать на основе йогурта или молока. Ингредиенты нужно взбивать в блендере, на приготовление тратится не больше 10 минут.

Рецепты приготовления смузи для набора мышечной массы
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Смузи с творогом, бананом и киви

Ингредиенты:

  1. Творог 150 г.
  2. Бананы 2 шт.
  3. Йогурт 200 мл
  4. Киви 1 шт.
  5. Мёд 2 ст. л.

Способ приготовления:

Положите творог в блендер, добавьте банан, нарезанный на кусочки. Почистите киви от кожуры, порежьте. Добавьте в блендер киви и мед. Все измельчите до однородного состояния.

Бананово-кофейный смузи

Ингредиенты:

  1. Сваренный кофе 150 мл
  2. Банан 1 шт.
  3. Йогурт 150 мл
  4. Мед 2 ч. л.
  5. Корица, мускатный орех.
  6. Лед в кубиках.

Способ приготовления:

Порежьте банан на части, смешайте его с йогуртом в блендере. Положите специи, мед, кофе. Все вместе взбейте до однородности. Употребляйте смузи холодным.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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