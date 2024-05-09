Смузи на завтрак и перед тренировкой для набора мышечной массы: простые рецепты

Немаловажную роль в наборе мышечной массы играет питание. Простой способ получать достаточное количество белка — это приготовление смузи. Его можно делать на основе йогурта или молока. Ингредиенты нужно взбивать в блендере, на приготовление тратится не больше 10 минут.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Положите творог в блендер, добавьте банан, нарезанный на кусочки. Почистите киви от кожуры, порежьте. Добавьте в блендер киви и мед. Все измельчите до однородного состояния.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Порежьте банан на части, смешайте его с йогуртом в блендере. Положите специи, мед, кофе. Все вместе взбейте до однородности. Употребляйте смузи холодным.
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