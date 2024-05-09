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Битва интеллектов: кошки или собаки — кто действительно умнее?

Кошки или собаки: кто умнее?

1:11
Зоосфера » Кошки

Долгое время считалось, что собаки являются более умными и обучаемыми, чем кошки. Однако, современные исследования показывают, что кошки также обладают высоким уровнем интеллекта и способности к обучению.

Кошки или собаки: кто умнее?
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из аргументов в пользу умственных способностей кошек является их независимость. Кошки, в отличие от собак, не всегда нуждаются в постоянном руководстве и контроле со стороны человека. Они способны принимать решения самостоятельно и находить выход из сложных ситуаций.

Кроме того, кошки обладают отличной памятью и могут запоминать места, где находятся еда или игрушки. 

Некоторые исследования также показали, что кошки обладают способностью к абстрактному мышлению. Например, они могут решать задачи на сопоставление форм или цветов.

Таким образом, можно сказать, что кошки и собаки обладают разными типами интеллекта, и вопрос о том, кто умнее, не имеет однозначного ответа.

Оба этих животные обладают своими уникальными способностями и качествами, которые делают их ценными компаньонами для людей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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