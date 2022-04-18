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Автор Екатерина Широкова

Экс-президент Чехии: стыдно за отношение в Европе к России

Мир

За "тотальной любовью" к украинским беженцам в Европе может скрываться ненависть к российской стороне, заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По словам экс-лидера, к выходцам из Незалежной европейские страны всегда относились с нисхождением.

Экс-президент Чехии: стыдно за отношение в Европе к России

По мнению Клауса, после начала российской спецоперации на Украине, Европа вдруг очень "полюбила" и Киев, и вынужденных мигрантов. Однако по словам экс-лидера Чехии, это делается, чтобы "насолить" России.

"Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас", — написал Клаус в колонке для iDNES.cz. — "А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей "ненависть к России".

Как подчеркнул экс-президент, ненависть к одной стране — слабый повод, чтобы поощрять режим другой. Клаус уточнил, что ему стыдно за такое отношение к российской стороне. Однако как считает бывший лидер Чехии, именно это и демонстрирует Европа.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы вацлав клаус
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