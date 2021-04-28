Лавров рассказал про поведение Чехии, шпану и 15 копеек

Если оценивать логику того, как действуют чешские власти по отношению к России, на ум сразу же приходит поведение дворовой шпаны. И это вызывает печаль.

Рассказать о поведении Чехии решил глава МИД России Сергей Лавров. Для РИА "Новости" он ответил, что ранее прозвучавшее сравнение Чехии с "лающей собакой" было неслучайным. Ведь Чехия надеется на прикрытие от "сильных ребят".

Напомним, что про "лай" Праги на Москву заявил ранее бывший лидер Чехии Вацлав Клаус.

"Но иное сравнение — помните, как в детстве хулиганы ходили, когда смеркалось, и видят, если идёт мальчик какой-то беззащитный, говорят — дай 15 копеек. А если не давал 15 копеек, то сзади выходила большая шпана уже, ну и там… Вот примерно такая же логика действий. Это печально", — рассказал Лавров.

Ранее "подлить масла" в ситуацию успел и нынешний президент Чехии Милош Земан, который неожиданно для многих заявил о ещё одной версии инцидента в Врбетице. Помимо активно педалируемой темы "российского следа", как оказалось, прорабатывается и вариант халатности работников складов, то есть версия о неосторожном обращении с боеприпасами.

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