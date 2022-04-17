Австралия: Китай пытается извлечь выгоду из "поведения России"

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что Китаю выгодно "затягивать" российскую спецоперацию на Украине из соображений стратегической выгоды. По словам политика, такое мнение сложилось из-за того, что Пекин отказался "осудить" Россию.

Как подчеркнул Радд, Китай не "дистанцируется" от Москвы из-за собственных амбиций и выгоды, кроме того, Пекин намерен и дальше развивать отношения с Россией.

"Слишком много стратегических интересов Китая зависит от отношений с Москвой, что также связано со стабильностью их собственной границы с Россией. Факт, что Китай хочет сосредоточиться не на проблеме России, а на США в региональном и глобальном масштабе", — цитирует политика "Лайф".

Как подчеркнул экс-премьер, таким образом, Китай пытается "отвлечь" американцев от проблем в других регионах:

Ближнего Востока,

Северной Африки,

Европы.