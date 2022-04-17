Wirtschafts Woche: в Германии боятся отказа от российского газа

В Германии боятся эмбарго на российский газ. Согласно опросу, 71% респондентов считают, что если Россия перестанет поставлять топливо в страну, стоимость энергоносителей увеличится в разы.

Согласно ответам респондентов, лишь 20% считают, что санкции против России не угрожают экономике страны.

"Больше всего обеспокоены рабочие. Остальные опасаются экономических последствий для своей жизни и работы, но в меньшей степени", — говорится в публикации Wirtschafts Woche.

Кроме того, респонденты опасаются, что повышение цен на газ и его возможный дефицит скажется и на ценах на продукты первой необходимости.