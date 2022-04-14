Власти Фиджи конфисковали яхту Сулеймана Керимова

На Фиджи конфискована яхта Amadea, принадлежащая российскому предпринимателю Сулейману Керимову. Об этом сообщает местный телеканал FBC, ссылаясь на источники в полиции островного государства.

Как утверждают собеседники журналистов, решение было принято в связи с тем, что Amadea вошла в территориальные воды Фиджи, не имея на то надлежащего разрешения со стороны местных властей. Кроме того, Керимов является фигурантов санкционных списков против российских олигархов.

Введение западных санкций привело к масштабным конфискациям различной зарубежной собственности крупных бизнесменов из России. Чтобы избежать этого, предприниматели выводят свою собственность в другие юрисдикции.