В Нидерландах таможенники задержали два десятка принадлежащих россиянам яхт в связи с санкциями против РФ. Об этом сообщает таможенное управление Нидерландов.
"В результате санкций против России и Белоруссии таможня поставила 20 яхт на строгий контроль. Эти яхты не могут быть переданы (другой стороне) или экспортированы", — цитирует сообщение управления РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что 14 взятых под усиленный контроль яхт ещё строятся, две находятся на хранении, четыре — на обслуживании.
Ранее о задержании 14 яхт, принадлежащих россиянам, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. По его словам, речь идёт о 12 строящихся яхтах, в числе которых есть суда длиной свыше 35 метров, а также о двух, находящихся на техобслуживании.
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