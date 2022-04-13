Нидерланды заявили о задержании 20 российских яхт

В Нидерландах таможенники задержали два десятка принадлежащих россиянам яхт в связи с санкциями против РФ. Об этом сообщает таможенное управление Нидерландов.

"В результате санкций против России и Белоруссии таможня поставила 20 яхт на строгий контроль. Эти яхты не могут быть переданы (другой стороне) или экспортированы", — цитирует сообщение управления РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что 14 взятых под усиленный контроль яхт ещё строятся, две находятся на хранении, четыре — на обслуживании.

Ранее о задержании 14 яхт, принадлежащих россиянам, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. По его словам, речь идёт о 12 строящихся яхтах, в числе которых есть суда длиной свыше 35 метров, а также о двух, находящихся на техобслуживании.