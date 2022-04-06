МИД Нидерландов заявил о запрете покидать страну 14 яхтам владельцев из РФ

Власти Нидерландов решили запретить покидать страну ряду яхт, принадлежащих россиянам. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

В адресованном парламенту Нидерландов письме министра, которое приводит ТАСС, говорится об ужесточении таможенниками контроля за ситуацией с принадлежащими российским владельцам 14 яхтами на голландских верфях. По словам главы МИД, две из этих яхт находятся в Нидерландах на техобслуживании, остальные, в числе которых – суперяхты длиной свыше 35 метров, в настоящее время строятся.

Хукстра сообщил, что этим судам запрещено покидать страну, а также передаваться их владельцам в связи с введёнными в отношении РФ санкциями.