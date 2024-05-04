Сосиски в тесте на сковороде: простое тесто делается на кефире

Вкусные и сочные сосиски в хрустящем тесте можно приготовить быстро и легко, без использования фритюра. Это отличный способ порадовать свою семью в выходной день без необходимости рано вставать для того, чтобы приготовить завтрак.
Для приготовления по рецепту RussianFood. com вам понадобятся следующие ингредиенты (на 3 порции):
— 8 сосисок,
— 160 грамм пшеничной муки + немного для подпыливания,
— 25 мл кефира,
— 1/4 чайной ложки соды,
— 1/4 чайной ложки соли,
— 2-3 столовые ложки растительного масла для жарки.
Приготовление:
Готовые сосиски в тесте можно подавать горячими со свежими овощами, кетчупом или с любым другим приправленным соусом по вашему вкусу. Приятного аппетита!
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.