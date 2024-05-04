Сосиски в тесте на сковороде: простое тесто делается на кефире

Сосиски в тесте: не запекаются в духовке, а обжариваются на сковороде

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусные и сочные сосиски в хрустящем тесте можно приготовить быстро и легко, без использования фритюра. Это отличный способ порадовать свою семью в выходной день без необходимости рано вставать для того, чтобы приготовить завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления по рецепту RussianFood. com вам понадобятся следующие ингредиенты (на 3 порции):

— 8 сосисок,

— 160 грамм пшеничной муки + немного для подпыливания,

— 25 мл кефира,

— 1/4 чайной ложки соды,

— 1/4 чайной ложки соли,

— 2-3 столовые ложки растительного масла для жарки.

Приготовление:

Процедите муку в кефир, добавьте соль и соду. Смешайте их вместе, постепенно замешивая тесто. Очистите сосиски от плёнки. Раскатайте тесто до прямоугольника толщиной примерно 3 мм и разрежьте его на 8 полосок. Оберните каждую сосиску полоской теста, накладывая её плотно. Разогрейте растительное масло на сковороде и поместите сосиски в тесте на сковороду. Обжарьте сосиски на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки, примерно 10 минут. По желанию, после обжарки можно обсушить готовые сосиски в тесте с помощью бумажного полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Готовые сосиски в тесте можно подавать горячими со свежими овощами, кетчупом или с любым другим приправленным соусом по вашему вкусу. Приятного аппетита!