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Вкусный и аппетитный сэндвич с куриной сосиской и горчицей: для аромата добавьте ломтик сыра и листик салата

Сэндвич с сосиской из курицы: простой и вкусный вариант для перекуса

1:38
Еда

Используя всего несколько ингредиентов, вы можете приготовить восхитительный сэндвич, который будет сытным и вкусным одновременно.

Сэндвич с сосиской из курицы: простой и вкусный вариант для перекуса
Фото: commons.wikimedia.org by jules:stonesoup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сэндвич с куриной сосиской готовится просто: вам понадобятся багет, горчичный соус, лук, болгарский перец, колбаски и оливковое масло. Если не удастся найти багет, можно использовать и обычные ломтики хлеба.

Вы можете взять с собой эти бутерброды в поездку, на пикник или даже на обед. Чтобы сделать бутерброд сытнее и ароматнее, в него можно добавить ломтик сыра и листик салата.

Ингредиенты

  • 1/4 стакана нарезанного жёлтого лука
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 ломтика багета
  • 1/4 нарезанного красного болгарского перца
  • 1 куриная колбаска
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы

Приготовление

  1. Поджарьте сосиски на гриле, время от времени переворачивая, до полной готовности. Это займёт около 10-12 минут. Снимите с огня и положите на тарелку.
  2. При желании бросьте ломтики багета на гриль на несколько минут, чтобы они поджарились.
  3. Нагрейте оливковое масло в сковороде на очень слабом огне. Добавьте тонко нарезанные лук и сладкий перец и медленно готовьте около 15 минут, пока лук не станет мягким и коричневым.
  4. Разрежьте сосиски вдоль пополам, чтобы получилось два ломтика одинаковой длины. Поместите сосиски на один ломтик хлеба. На другой намазываем горчичный соус. Поверх выложите обжаренный болгарский перец и лук. Закройте сэндвич.
Вкуснейшие горячие бутерброды!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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