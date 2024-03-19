Вкусный и аппетитный сэндвич с куриной сосиской и горчицей: для аромата добавьте ломтик сыра и листик салата

Используя всего несколько ингредиентов, вы можете приготовить восхитительный сэндвич, который будет сытным и вкусным одновременно.
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Сэндвич с куриной сосиской готовится просто: вам понадобятся багет, горчичный соус, лук, болгарский перец, колбаски и оливковое масло. Если не удастся найти багет, можно использовать и обычные ломтики хлеба.
Вы можете взять с собой эти бутерброды в поездку, на пикник или даже на обед. Чтобы сделать бутерброд сытнее и ароматнее, в него можно добавить ломтик сыра и листик салата.
Ингредиенты
1/4 стакана нарезанного жёлтого лука
1 столовая ложка оливкового масла
2 ломтика багета
1/4 нарезанного красного болгарского перца
1 куриная колбаска
2 столовые ложки дижонской горчицы
Приготовление
Поджарьте сосиски на гриле, время от времени переворачивая, до полной готовности. Это займёт около 10-12 минут. Снимите с огня и положите на тарелку.
При желании бросьте ломтики багета на гриль на несколько минут, чтобы они поджарились.
Нагрейте оливковое масло в сковороде на очень слабом огне. Добавьте тонко нарезанные лук и сладкий перец и медленно готовьте около 15 минут, пока лук не станет мягким и коричневым.
Разрежьте сосиски вдоль пополам, чтобы получилось два ломтика одинаковой длины. Поместите сосиски на один ломтик хлеба. На другой намазываем горчичный соус. Поверх выложите обжаренный болгарский перец и лук. Закройте сэндвич.
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