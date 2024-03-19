Вкусный и аппетитный сэндвич с куриной сосиской и горчицей: для аромата добавьте ломтик сыра и листик салата

Сэндвич с сосиской из курицы: простой и вкусный вариант для перекуса

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Используя всего несколько ингредиентов, вы можете приготовить восхитительный сэндвич, который будет сытным и вкусным одновременно.

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Сэндвич с куриной сосиской готовится просто: вам понадобятся багет, горчичный соус, лук, болгарский перец, колбаски и оливковое масло. Если не удастся найти багет, можно использовать и обычные ломтики хлеба.

Вы можете взять с собой эти бутерброды в поездку, на пикник или даже на обед. Чтобы сделать бутерброд сытнее и ароматнее, в него можно добавить ломтик сыра и листик салата.

Ингредиенты

1/4 стакана нарезанного жёлтого лука

1 столовая ложка оливкового масла

2 ломтика багета

1/4 нарезанного красного болгарского перца

1 куриная колбаска

2 столовые ложки дижонской горчицы

Приготовление

Поджарьте сосиски на гриле, время от времени переворачивая, до полной готовности. Это займёт около 10-12 минут. Снимите с огня и положите на тарелку. При желании бросьте ломтики багета на гриль на несколько минут, чтобы они поджарились. Нагрейте оливковое масло в сковороде на очень слабом огне. Добавьте тонко нарезанные лук и сладкий перец и медленно готовьте около 15 минут, пока лук не станет мягким и коричневым. Разрежьте сосиски вдоль пополам, чтобы получилось два ломтика одинаковой длины. Поместите сосиски на один ломтик хлеба. На другой намазываем горчичный соус. Поверх выложите обжаренный болгарский перец и лук. Закройте сэндвич.