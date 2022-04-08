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Автор Степан Худяков

Reuters нашла «убежище» для яхт российских олигархов

Экономика

12 марта итальянские власти конфисковали яхту российского предпринимателя Александра Мельниченко, владельца энергохолдинга СУЭК. Однако при этом, сообщает Reuters, они упустили другое судно, принадлежащее миллиардеру, которое за четыре дня до этого отплыло в Мальдивы и исчезло с систем определения местоположения. Стоимость яхты – не менее полумиллиарда евро.

Reuters нашла «убежище» для яхт российских олигархов

Как утверждают журналисты, на фоне санкций и масштабной конфискации имущества российских олигархов на Западе, те стали использовать Мальдивы как убежище для своих дорогостоящих судов. Сейчас на маленьком острове в Индийском океане находится не менее шести яхт, принадлежащим крупным бизнесменам из России.

Такое решение связано с тем, что правовая инфраструктура Мальдив недостаточно развита, чтобы позволить изъятие такой собственности. Как утверждает генпрокурор островного государства, подобные меры возможны лишь в отношении судов, совершивших преступление в территориальных водах страны.

Масштабные санкции Евросоюза и других стран против российских олигархов начались ещё 9 марта, когда был опубликован первый санкционный список лиц и организаций из России. На их активы и счета были наложены аресты, их имущество, включая виллы, яхты и дворцы были конфискованы европейскими властями.

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Автор: Степан Худяков
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