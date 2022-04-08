12 марта итальянские власти конфисковали яхту российского предпринимателя Александра Мельниченко, владельца энергохолдинга СУЭК. Однако при этом, сообщает Reuters, они упустили другое судно, принадлежащее миллиардеру, которое за четыре дня до этого отплыло в Мальдивы и исчезло с систем определения местоположения. Стоимость яхты – не менее полумиллиарда евро.
Как утверждают журналисты, на фоне санкций и масштабной конфискации имущества российских олигархов на Западе, те стали использовать Мальдивы как убежище для своих дорогостоящих судов. Сейчас на маленьком острове в Индийском океане находится не менее шести яхт, принадлежащим крупным бизнесменам из России.
Такое решение связано с тем, что правовая инфраструктура Мальдив недостаточно развита, чтобы позволить изъятие такой собственности. Как утверждает генпрокурор островного государства, подобные меры возможны лишь в отношении судов, совершивших преступление в территориальных водах страны.
Масштабные санкции Евросоюза и других стран против российских олигархов начались ещё 9 марта, когда был опубликован первый санкционный список лиц и организаций из России. На их активы и счета были наложены аресты, их имущество, включая виллы, яхты и дворцы были конфискованы европейскими властями.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне