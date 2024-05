Небольшая тренировка со скамьей для упражнений, которая поможет укрепить мышцы вашего пресса

На скамье для упражнений можно выполнять бесчисленное множество упражнений для пресса — от скручиваний и приседаний до альпинизма и поднятия ног. Дома нет скамьи для упражнений? Без проблем. Вы можете использовать мяч для стабилизации, подлокотник вашего дивана или даже парковую скамейку. Только не забудьте выбрать устойчивую твердую поверхность, чтобы вы могли должным образом задействовать мышцы пресса и поддерживать верхнюю часть спины и голову.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license