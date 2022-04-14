МИД РФ сообщил о санкциях против членов Конгресса США

Российское правительство вводит санкции против членов Палаты Представителей Конгресса США, заявляет МИД РФ. Как утверждает в официальном сообщении ведомства, ограничения затронут 398 американских конгрессменов.

Среди попавших в список — спикер Палаты Представителей и один из лидеров демократов Нэнси Пелоси, одна из икон американских "левых" — Александрия Окасио-Кортес и многие другие представители Демократической и Республиканской партий.

Все указанные лица теперь находятся в "стоп-листе". Это значит, что им запрещен въезд в Россию и ведение бизнеса на её территории. Ранее подобным ограничениям подвергся американский президент Джо Байден и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.