Захарова: МВД Украины действует в отношении Медведчука по британской схеме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в действиях МВД Украины в отношении лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука прослеживается "британская схема".

По её словам, схема заключается в необходимости организовать быстрый суд, дать срок задержанному и "выбить показания".

Дипломат подчеркнула в своём Telegram-канале, что после этого процесса Киев захочет обменять Медведчука на представителей ВСУ, которые находятся в российском плену.

"Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно", — пояснила Захарова.

Ранее Медведчук был арестован СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на "украинских парней", попавших в плен РФ. Однако сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился, что Медведчука задержали 12 апреля. По мнению члена международного комитета Совфеда, он может уже больше месяца находиться в заложниках у Киева.