Сенатор Цеков: Медведчук может больше месяца находиться в заложниках у Киева

Руководителя украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука могли задержать больше месяца назад. Такое мнение выразил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Сенатор от крымского региона усомнился, что политика арестовали только вчера. Цеков подчеркнул: на протяжении нескольких недель Медведчук мог находиться в заложниках у "нацистского режима в Киеве".

"По внешнему виду можно заключить, что Медведчук подвергался мощному моральному и, возможно, физическому давлению", — сказал Цеков в интервью РИА Новости.

Также политик напомнил, что глава Украины Владимир Зеленский без суда назвал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" изменником, предложив обменять его на украинских военнопленных.

По словам сенатора, украинский президент сам "стал нацистом и возглавил нацистов". Он выразил надежду, что Зеленского ждёт военный трибунал.

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что Медведчук был арестован СБУ. Позже Зеленский предложил обменять его на находящихся в плену РФ "украинских парней".