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Автор Антон Куликов

Для каких целей Зеленскому может понадобится Медведчук: версии

Мир

Во вторник вечером Владимир Зеленский опубликовал в telegram-канале фотографию депутата Верховной рады, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука.

Для каких целей Зеленскому может понадобится Медведчук: версии

На фото Медведчук в наручниках и камуфляже. Он не производит впечатление человека, который жил в комфортных условиях, вид у него измождённый.

Напомним, осенью 2021 года Виктору Медведчуку были предъявлено обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии Службы безопасности Украины, политик в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.

В марте суд разрешил арестовать Виктора Медведчука. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что он покинул дом в Киеве, но остаётся в городе. Сам политик подчёркивал, что считает преследование политическим.

После начала спецоперации Виктор Медведчук при неясных обстоятельствах покинул адрес местопребывания. Поначалу выдвигались версии, что он якобы сбежал из-под ареста. Но с той поры, то есть полтора месяца, о Медведчуке ничего не было известно.

И вот теперь, спустя полтора месяца Зеленский хвалит СБУ за "спецоперацию". Следом глава СБУ Иван Баканов также сообщает о спецоперации. К слову, Баканова тоже некоторое время назад изрядно критиковали, подозревая в том, что он покинул территорию Украины. Пришлось срочно публиковать фото, якобы подтверждающие, что никуда он не уезжал. Но "спецоперация" куда как выгоднее с точки зрения поправки реноме человека из ближайшего окружения Зеленского.

К слову, сам Зеленской сопроводил фото Медведчука фразой "З днем космонавтики". Сегодня же президенты России и Белоруссии встречались на космодроме "Восточный".

Журналист Анатолий Шарий предположил, что никакого "исчезновения" Виктора Медведчука не было. Точнее сказать, его 27 февраля вывезла Служба безопасности Украины. И все это время он находился в СБУ.

Высказывается предположение, что Медвечука могут на кого-то обменять. Либо же готовят некий публичный процесс с "громкими" признаниями. Подобные "признаний" сомнительны, но если речь о пропаганде…

Сам Зеленский уверяет, что подробности последуют позже. То есть очевидно, что Виктору Медведчуку отводится роль в некой пропагандистской кампании. Которую Зеленский и его окружение могут использовать в том числе и во внутриполитических целях. Ведь, например, по тому же "угольному делу" проходит и Пётр Порошенко.

Но вот в чём совершенно точно можно быть уверенным, так это в том, что на Западе историю с Виктором Медведчуком не заметят. Или сделают вид, что не заметят — что, в общем-то, одно и то же.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы виктор медведчук владимир зеленский
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