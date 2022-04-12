Немцы готовы поставлять на Украину списанные танки - "завалялось 50 штук"

Ведущий производитель вооружений Германии, Rheinmetall, готов начать поставки танков на Украину.

Об этом журналистам сообщил председатель компании. По его словам, к отправке готовы 50 — 60 машин. Первая поставка возможна в течение шести недель. Вот как только федеральное правительство сделку одобрит, так и поедут немецкие танки в Незалежную.

Но есть одно "но":

все они — списанные ранее модели танков Leopard 1 и боевой машины пехоты Marder.

Как пояснил Паппергер, часть из этих танков получена из запасов оборудования, списанного и возвращенного производителю другими армиями. В данный момент проверяется их техническое состояние.

А ещё открытым остаётся вопрос с боеприпасами. Заряжать раритетные танки попросту нечем, поскольку почти все страны, куда они когда-либо поставлялись, их уже давно списали, а у Украины нет возможности начать выпуск снарядов для Leopard 1.

Напомним, ранее власти Украины неоднократно обращались к своим западным союзникам с просьбой предоставить танки и другое тяжелое вооружение для сдерживания российского наступления.

И вот, похоже, просьба услышана. В понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что Берлин прислушается к призывам Киева, отметив, что "сейчас не время для оправданий, а скорее время для творчества и прагматизма”.