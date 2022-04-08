Поезда из ЕС, доставляющие оружие на Украину, будут уничтожены - Джабаров

Россия имеет право наносить удары по поездам с оружием из Европы, как только они въедут на территорию Украины.

Так в интервью Парламентской газете заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

“Эти бесконечные поставки можно прервать одним способом – ударить по эшелонам с оружием, как только они въедут на территорию Украины. С момента пересечения границы они становятся законной добычей наших вооруженных сил. Потому что эта техника приходит не для того, чтобы оборудовать музеи, не для того, чтобы пахать на ней поля. Ей хотят убивать наших военнослужащих. И мы имеем полное право уничтожить такое оружие”, - сказал политик.

При этом он убежден, что альянс НАТО не готов рисковать своими солдатами ради Украины.

Моральная поддержка, деньги, оружие, инструкторы, на худой конец – всё это Киеву дадут. Но небо над Украиной не закрыли, поляков, которые предлагали отправить миротворческий контингент в западные регионы Украины, не поддержали. А генсек НАТО прямо заявил, что альянсу не надо, чтобы этот конфликт на Украине перерос в войну между НАТО и Россией.

По словам Джабарова, наши “заклятые друзья” предпочитают оставаться над схваткой и в то же время щедро закачивать оружие в Украину, убивая двух зайцев одним выстрелом:

европейцы снабжают Киев, в основном, устаревшим оружием, которое немцы, поляки, чехи унаследовали от Варшавского договора, то есть склады опустошаются, а дрова в огонь конфликта подбрасываются.

Изменится ли настроение стран НАТО, если Россия действительно возьмется за поезда с оружием? Военно-политический эксперт Михаил Александров считает, что нет.