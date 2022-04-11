На Украине зарегистрирован законопроект, согласно которому граждане мужского пола, подлежащие мобилизации, обязаны вернуться на территорию страны в течении 15 дней. Об этом передает RT со ссылкой на укрСМИ.
В документе отмечается, что в случае невыполнения положения закона, украинских мужчин будут лишать свободы на срок до 10 лет.
Законопроект предусматривает только четыре уважительных причины, согласно которых украинцы имеют право не возвращаться в Украину:
К слову, прибывшие в качестве пополнения в армию Украины новобранцы вместо полноценного инструктажа по использованию иностранного оружия получали совет научиться в интернете.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.