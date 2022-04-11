Мобилизация или 10 лет тюрьмы: на Украине мужчин призвали вернуться из-за рубежа

На Украине зарегистрирован законопроект, согласно которому граждане мужского пола, подлежащие мобилизации, обязаны вернуться на территорию страны в течении 15 дней. Об этом передает RT со ссылкой на укрСМИ.

В документе отмечается, что в случае невыполнения положения закона, украинских мужчин будут лишать свободы на срок до 10 лет.

Законопроект предусматривает только четыре уважительных причины, согласно которых украинцы имеют право не возвращаться в Украину:

запрет на выезд из страны, в которой находится украинский гражданин;

командировка;

стационарное лечение;

стихийное бедствие.

К слову, прибывшие в качестве пополнения в армию Украины новобранцы вместо полноценного инструктажа по использованию иностранного оружия получали совет научиться в интернете.