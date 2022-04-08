Focus Online: немцы стремительно нищают из-за роста цен на энергоносители

Из-за антироссийских санкций и резкого скачка цен на энергоресурсы, жители ФРГ всё чаще сталкиваются с финансовыми трудностями, заявили немецкие аналитики. По их словам, стоимость угля и дров бьёт рекорды, а инфляционные показатели превысили отметку 40-летней давности.

Согласно информации, в стране стремительно дорожает уголь и дрова. Так, в настоящее время компании борются с ростом цен в общей сложности более чем на 25 процентов.

"По сравнению с предыдущим годом затраты на энергию для экономики выросли почти на 70 процентов, цены для сырья, такого как руда, древесина, удобрения и пшеница, поднялась более чем на 20 процентов", — говорится в аналитической статье немецкого издания Focus Online.

Из-за высоких цен на энергоносители инфляция в стране составила 7,3%, что стало историческим максимумом за последние 40 лет. Несмотря на меры поддержки, которые немецкое правительство пытается вводить для граждан, аналитики уверены, что это "капля в море".