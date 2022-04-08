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Автор Екатерина Широкова

Инвестор Агасьян: "сакральной жертвой" санкций США станет Европа

Экономика

Европейская экономика слишком интегрирована с российской и в первую очередь санкции против России ударят по ней, заявил инвестор Грант Агасьян. По словам эксперта, но и США рано радоваться, экономика и фондовые рынки страны находятся в состоянии "пороховой бочки".

Инвестор Агасьян: "сакральной жертвой" санкций США станет Европа

Как пояснил Агасьян, цены в европейских и странах Запада достигли космических масштабов. Однако это не предел. Исключая Россию из цепочек поставщиков, ЕС "скатывается" к продовольственному коллапсу. А США продолжая санкционную политику, кладёт на алтарь "сакральной жертвы" Евросоюз.

"Россия — основной поставщик многих видов ресурсов в Европу — от энергоресурсов до металлов и продовольствия", — рассказал Агасьян в беседе с "Праймом". — Отказ от российского газа выглядит ещё и странно, учитывая, что США и Европа разыгрывают экологическую повестку".

Как подчеркнул эксперт, речь идёт о курсе на "зелёную" энергию, однако, в нынешних реалиях, Европа вынуждена вернуться к углю и дровам. Что же касается экономики, то Агасьян уточнил, что несмотря на минимальные торговые "контакты" США и России, российское топливо по-прежнему остаётся в ценовом приоритете.

"Основные торговые партнёры США тесно связаны с Россией, и в первую очередь это Европа. Начинающийся там кризис неминуемо спровоцирует и ухудшение ситуации в экономике США", — резюмировал инвестор.

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Автор: Екатерина Широкова
Темы сша кризис европа россия
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