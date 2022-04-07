Geopolitika: США совершили четыре геополитические ошибки и проиграли

После распада СССР США совершили четыре геополитические ошибки, за которые расплачивается весь мир и которые приведут Вашингтон к проигрышу в стратегической борьбе, пишет обозреватель хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.

Первая ошибка

Когда распался Советский Союз, то США не нормализовали отношения с Россией, потому что хотели разделить страну, однако им не удалось этого сделать из-за ядерного арсенала РФ, который мог оказаться "не в тех руках", отметил автор статьи. Вашингтон не сумел ввести Россию в политические и экономические структуры Запада, а также в западные военные альянсы, поэтому потерял контроль над Москвой.

Вторая ошибка

По словам Метера, США превратили Китай из крупной азиатской страны в мировую промышленную и военную державу. Такого гиганта уже ничем не остановишь, кроме мировой ядерной войны, считает журналист. Он выразил надежду, что Вашингтон не решится на вооружённый конфликт с Китаем и добавил, что США не знают, как противодействовать укреплению Китая.

Третья ошибка

США оставили доминирующие позиции на Ближнем Востоке, и проблемой для них стал не исламский терроризм, а освоение региона Россией и Китаем, пишет автор.

Четвертая ошибка

Вашингтон ослабил демократическую хватку, и европейские страны начали постепенно проявлять самостоятельность, отодвигая на задний план интересы США и налаживая отношения с Россией, Китаем и Ираном, сообщил Метер.

Перечисленные аналитиком ошибки ослабили позиции Соединённых Штатов на мировой арене, оставив Вашингтону два варианта:

признать многополярность и отказаться от положения гегемона;

бороться за мировое лидерство.

США пошли по второму пути, и начали с России, чтобы потом переключиться на Китай. Автор материала выразил сомнения, что Пекин будет помогать Вашингтону победить Москву, даже если Штаты предложат уступки по Тайваню, Гонконгу или уйгурскому вопросу,

Штатам удалось втянуть РФ в конфликт на Украине и отрезать её от партнеров на европейском континенте, однако антироссийские санкции не поддержали страны БРИКС, Турция, Китай и арабские государства. Россия создала прецедент, перейдя на рубли при продаже газа, подчеркнул Метер. Если Пекин перейдёт к расчётам за нефть в юанях, то всё это ударит по нефтедоллару, на котором полвека базируется экономика США.

Метер считает, что в этой геополитической игре победу может одержать только Китай, а США рискуют остаться гегемоном только на Западе.