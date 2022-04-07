Страны "Большой семёрки" планируют продолжить применение мер по отключению российских банков от мировой финансовой системы из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении лидеров G7.
"Мы будем продолжать отключать российские банки от мировой финансовой системы", — цитирует заявление ТАСС.
По мнению лидеров Группы семи, в результате действий стран G7 в отношении операций с активами ЦБ РФ и других банков состояние российской финансовой системы уже значительно ухудшилось.
В G7 заявили также о намерении усилить санкционное давление на РФ. В частности, ограничительные меры предполагается вводить против российских госструктур и оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, страны "Большой семёрки" решили отказаться от всех инвестиций в РФ.
"Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые секторы российской экономики, в том числе в энергетический", — говорится в заявлении.
Также лидеры Группы семи намерены расширить ограничения экспорта товаров и услуг, представляющих важность для безопасности и экономики РФ. Кроме того, планируется ужесточить санкции, касающиеся импорт ряда российских товаров.
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