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Автор Владимир Васютченко

В ФРГ заявили, что страны G7 не намерены платить за российский газ рублями

Мир

Страны "Большой семёрки" не будут платить рублями за поставки газа из РФ, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

В ФРГ заявили, что страны G7 не намерены платить за российский газ рублями

"Все министры энергетики стран G7 согласны, что это — одностороннее и явное нарушение действующих контрактов. Заключённые контракты остаются в силе… Проведение платежей в рублях недопустимо", — цитирует заявление вице-канцлера ТАСС.

Он назвал решение российского президента о переходе к расчётам в рублях по контрактам на поставку газа недружественным странам попыткой расколоть G7.

"Мы не позволим нас расколоть, и ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться", — подчеркнул Хабек.

По его словам, власти ФРГ готовы к любым сценариям ограничения поставок российского газа, в том числе к их приостановке Москвой в одностороннем порядке.

"ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы", — заявил министр.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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