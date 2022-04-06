Штаты ввели санкции против "взрослых детей" Путина

Представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон объявил жёсткие санкции против "взрослых детей" российского лидера Владимира Путина. Также целями новых ограничительных мер США оказались дочь и жена руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

"Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России", — заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Ранее власти Штатов ввели ограничительные меры в отношении российских корпораций "Сбербанк" и "Альфа-банк". Об этом рассказали в Белом доме.