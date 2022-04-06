EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Reuters: Евросоюз не договорился по новому пакету санкций и запрету угля из РФ
Зеленский находится под охраной западного спецназа
Кадыров выложил видео с пленными, пытавшимися сбежать в гражданской одежде
Новый пакет санкций: США больше не будут инвестировать в экономику РФ
Штаты ввели санкции против "взрослых детей" Путина
Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме
Сбербанк заявил, что новые санкции существенно не повлияют на его работу
Автор Евгения Васильева

Штаты ввели санкции против "взрослых детей" Путина

Мир

Представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон объявил жёсткие санкции против "взрослых детей" российского лидера Владимира Путина. Также целями новых ограничительных мер США оказались дочь и жена руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

"Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России", — заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Ранее власти Штатов ввели ограничительные меры в отношении российских корпораций "Сбербанк" и "Альфа-банк". Об этом рассказали в Белом доме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
сша сергей лавров владимир путин
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
РФ заинтересована в мирных переговорах в Венгрии, заявил политолог Дискин
Штаты отказались присутствовать на саммите G20 в случае участия России
Эксперт по международному праву Таболин о СПЧ: "Орган, ничего не решающий"
Reuters: Евросоюз не договорился по новому пакету санкций и запрету угля из РФ
Зеленский находится под охраной западного спецназа
Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили
Кадыров выложил видео с пленными, пытавшимися сбежать в гражданской одежде
Новый пакет санкций: США больше не будут инвестировать в экономику РФ
Штаты ввели санкции против "взрослых детей" Путина
Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников