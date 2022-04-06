Представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон объявил жёсткие санкции против "взрослых детей" российского лидера Владимира Путина. Также целями новых ограничительных мер США оказались дочь и жена руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.
"Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России", — заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга с журналистами.
Ранее власти Штатов ввели ограничительные меры в отношении российских корпораций "Сбербанк" и "Альфа-банк". Об этом рассказали в Белом доме.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.