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Автор Евгения Васильева

Юрист: Россия способна оспорить санкции Запада в судах Евросоюза

Мир

Специалист по международному праву Алексей Исполинов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления бывшего президента России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который пообещал, что Москва подаст в суды из-за введения Западом беспрецедентных ограничительных мер против нашей страны.

Юрист: Россия способна оспорить санкции Запада в судах Евросоюза

"Санкции от Вашингтона можно попробовать оспорить в судах Соединённых Штатов. Однако правоохранители в этой стране исторически занимают крайне снисходительную позицию к мерам, которые принимает исполнительная власть. Считается, что она знает ситуацию лучше и более подробно, чем судьи, которые в силу своей специфики внешней политикой заниматься не могут. Поэтому шансы победить весьма минимальные", — сказал эксперт.

Вместе с этим он заявил, что в судах Евросоюза у России больше шансов на благоприятный исход. По словам юриста, в прошлом были случаи, когда физических лиц включали в "чёрные списки" без оснований и объяснений, что признавали западные правоохранители.

"Поляки предлагают на всех членов партии "Единая России" наложить санкции. На два миллиона человек. Естественно, такие ограничения можно будет оспорить", — отметил собеседник издания.

Также он подчеркнул, что Европейский суд по правам человека откажется рассматривать иск, поскольку Россия вышла из Совета Европы. Ещё маловероятно, что Международный суд займётся этим делом, так как для этого необходимо согласие обоих государств, то есть заявителя и ответчика, объяснил специалист.

"Можно попробовать обратиться в суд Всемирной торговой организации. Такая возможность была ещё в 2014 году. Но по каким-то причинам власти решили этого не делать. Дорога открыта", — заключил Исполинов.

Ранее Медведев сравнил антироссийские санкции с методами инквизиции. Также зампред СБ подчеркнул, что Россия оспорит ограничительные меры в национальных и международных судах.

"Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика", — написал политик в своём Telegram-канале.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша еспч евросоюз совет европы
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