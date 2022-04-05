Зеленский призвал Совбез ООН к самороспуску или исключению РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН и предложил Совету два варианта: самораспуститься или исключить РФ из своего состава.

Зеленский выразил недовольство по поводу того, что Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право блокировать любое решение по Украине.

По словам украинского лидера, сейчас Киеву нужны решения Совета Безопасности ООН по восстановлению мира на Украине. Он предложил два варианта решения этой проблемы:

"… Исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны… реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", — сказал Зеленский членам Совбеза.

Он отметил, что в настоящее время Организация Объединённых Наций не может прекратить спецоперацию на Украине, которую проводит армия РФ. Зеленский призвал организовать в Киеве глобальную конференцию, посвящённую реформированию глобальной системы безопасности.

Также президент подверг критике Россию и предупредил о возможном наступлении масштабного продовольственного кризиса в Европе из-за ситуации на Украине.