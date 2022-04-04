EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z
Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной
Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ
Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки
США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека
Автор Евгения Васильева

США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека

Мир

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон намерен продолжить настаивать на приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. По мнению американского политика, участие Москвы в этой организации можно назвать фарсом.

"Это (деятельность РФ в Совете. — Прим. ред.) неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за удаление" — сказала Томас-Гринфилд, слова которой приводит Reuters.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил решение российских властей начать военную спецоперацию по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Политик призвал президента РФ Владимира Путина вывести войска и закончить конфликт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сша владимир путин антониу гутерреш
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Политика. Новости и аналитика
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Любовь Степушова Запад обвинил сербов и венгров в "игнорировании нужд истерзанной Украины" Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Политика. Новости и аналитика
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Любовь Степушова Запад обвинил сербов и венгров в "игнорировании нужд истерзанной Украины" Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Последние материалы
Спецназ России уничтожил цех боеприпасов в Киеве и группу бандеровцев
Власти Литвы решили выдворить посла РФ
"Должна исчезнуть": польский министр предложил забыть про русскую культуру
В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z
Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной
Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ
Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки
США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников