США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон намерен продолжить настаивать на приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. По мнению американского политика, участие Москвы в этой организации можно назвать фарсом.

"Это (деятельность РФ в Совете. — Прим. ред.) неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за удаление" — сказала Томас-Гринфилд, слова которой приводит Reuters.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил решение российских властей начать военную спецоперацию по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Политик призвал президента РФ Владимира Путина вывести войска и закончить конфликт.