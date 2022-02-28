EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Советник Асада Шибль: исключение РФ из СБ ООН лишает организацию смысла

Мир

Если России не будет в Совете Безопасности ООН, то эта организация без неё потеряет всякий смысл. Такое мнение высказала советник президента Сирии Луна Шибль.

Советник Асада Шибль: исключение РФ из СБ ООН лишает организацию смысла

"СБ ООН был изначально создан для предотвращения войн в мире. Если будет исключена такая страна, как Россия, то какая роль останется у этой организации. Исключение России из Совета безопасности исключит сам Совет от какой либо роли в мире", — сказала Шибль в интервью РИА Новости.

Советник Башара Асада напомнила, как в своё время США без ведома ООН вторглись в Ирак, и сейчас им выгодно, чтобы там не было России.

"Они всеми способами пытаются ослабить роль СБ ООН, и исключение России идёт в контексте ослабления этого Совета", — сказала Шибль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил исключить Россию из Совета Безопасности ООН. С соответствующей просьбой украинский лидер обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. На это предложение отреагировала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, напомнившая, что в Уставе ООН закреплено членство РФ в Совбезе ООН.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН | Новости
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сирия россия башар асад совбез оон
Sberbank
Новости
Советник Асада Шибль: исключение РФ из СБ ООН лишает организацию смысла
В Британии назвали бессмысленными сообщения российских СМИ о ядерном оружии
Переговоры ещё не начались, а Украина уже поставила ультиматум России
Депутат Рады Новинский назвал главную цель переговоров РФ и Украины
В Сирии обвиняют Украину в фальсификациях по примеру "Белых касок"
Мединский: РФ заинтересована в переговорах с Киевом, потому что гибнут украинцы
Минобороны РФ: бойцы ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населённые пункты
Экономист объяснил повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 20 процентов
Politico: Пентагон ищет канал связи с РФ, чтобы избежать "ядерной эскалации"
Российские войска создали угрозу основным украинским силам
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России

В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.

Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России
Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия
Политика. Новости и аналитика
Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия
Российский шоу-бизнес
Лолита: дочь звонила из бомбоубежища в Киеве — "Мамочка, я не хочу умирать!"
Мир. Новости мира
Депутат Рады Кива: в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах
Ирина Шлионская Города, повторившие судьбу Содома и Гоморры Ирина Шлионская Василий Амирджанов Медведев поделился хорошими новостями о санкциях Василий Амирджанов Усам Оздемиров Гегемонии США пришёл конец — нужны новые правила Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Первый котёл замкнулся: Мариуполь окружён армией РФ
Мир. Новости мира
ЛНР: исход переговоров между РФ и Украиной зависит от адекватности Зеленского
Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России
Политика. Новости и аналитика
Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России
Последние материалы
В Сирии обвиняют Украину в фальсификациях по примеру "Белых касок"
Мединский: РФ заинтересована в переговорах с Киевом, потому что гибнут украинцы
Минобороны РФ: бойцы ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населённые пункты
Экономист объяснил повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 20 процентов
Politico: Пентагон ищет канал связи с РФ, чтобы избежать "ядерной эскалации"
Российские войска создали угрозу основным украинским силам
Минобороны РФ заявило о достижении господства в воздухе над всей Украиной
Минобороны: российские ВС уничтожили свыше тысячи военных объектов Украины
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского: "Не верьте слухам"
Сатановский: киевский режим ждёт Нюрнбергский процесс, но в Минске
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников