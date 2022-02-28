Советник Асада Шибль: исключение РФ из СБ ООН лишает организацию смысла

Если России не будет в Совете Безопасности ООН, то эта организация без неё потеряет всякий смысл. Такое мнение высказала советник президента Сирии Луна Шибль.

"СБ ООН был изначально создан для предотвращения войн в мире. Если будет исключена такая страна, как Россия, то какая роль останется у этой организации. Исключение России из Совета безопасности исключит сам Совет от какой либо роли в мире", — сказала Шибль в интервью РИА Новости.

Советник Башара Асада напомнила, как в своё время США без ведома ООН вторглись в Ирак, и сейчас им выгодно, чтобы там не было России.

"Они всеми способами пытаются ослабить роль СБ ООН, и исключение России идёт в контексте ослабления этого Совета", — сказала Шибль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил исключить Россию из Совета Безопасности ООН. С соответствующей просьбой украинский лидер обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. На это предложение отреагировала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, напомнившая, что в Уставе ООН закреплено членство РФ в Совбезе ООН.

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